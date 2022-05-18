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Среда, 18 мая 2022, 10:03 мск

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Эксперт: доходы выходящих на пенсию россиян падают в три раза

Аналитик сравнил размер пенсионного обеспечения россиян и выяснил, что в среднем выходящий на пенсию гражданин теряет две трети своего дохода. По этому показателю Россия занимает 22 место в рейтинге стран.

При сравнении пенсионного обеспечения различных стран мира можно использовать два подхода, рассказывает агентству «Прайм» врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Первый вариант – сравнение по абсолютным значениям.

«Для этого нужно взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. Такой метод – абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная – вспомните тот же пресловутый «индекс бигмака», наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», – поясняет экономист.

Если следовать такому подходу, то самые большие пенсии будут выглядеть так: Кувейт – 190 704 рублей, Объединенные Арабские Эмираты – 179 520 рублей, Норвегия – 134 993 рублей, Швейцария – 124 525 рублей, Финляндия – 107 376 рублей. В этом случае Россия со средней пенсией 15 851 рублей занимает 41 место.

Второй вариант – сравнение пенсий по относительным значениям. То есть, какую часть от дохода работающего человека покрывает пенсия. Для этого нужно сравнить размер пенсионных выплат с заработной платой. В результате топ-5 стран, где пенсия максимально приближена к зарплате, будет выглядеть так: Греция – 68%, Кувейт – 58%, Япония и Объединенные Арабские Эмираты – 57%, Канада – 55%, Израиль – 51%.

Россия, в которой пенсия покрывает 29% заработной платы, оказывается на 22 месте. Для сравнения в Великобритания этот показатель составляет 30%, а в Швейцарии, Австрии Франции – 31%.

Впрочем, это не означает, что в российской пенсионной системе все в порядке. «Сегодня в России пенсионеры составляют 29,4% всего населения. Причем с начала 2010-х годов наблюдался устойчивый тренд на увеличение числа получателей пенсий. Тренд изменился в сторону снижения в «ковидные годы», но все равно можно прогнозировать рост доли пенсионеров среди населения (по некоторым оценкам к 2050 году она составит 35%). Естественно, что это значительно увеличит нагрузку на трудоспособное население», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / пенсионная реформа

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