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Суббота, 24 сентября 2022, 08:37 мск

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В России второй раз за год вырастут тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ для населения в России проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%. Это будет второе повышение в этом году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Повышение стоимости коммунальных услуг состоялось 1 июля, уровень индексации составил в среднем на 4%. Правительство РФ приняло решение о переносе следующего повышения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

«Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов [ЖКХ] с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

В министерстве уточнили, что индексация тарифов на газ и для промышленности, и для населения с 1 декабря 2022 года составит 8,5%, для сетевых компаний – 9%, на электроэнергию для населения – также 9%. Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта.

Перенос сроков индексации объясняют «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за «коммуналку» граждан больше, чем на величину инфляции. «ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста», – отметили в ведомстве.

Следующее повышение тарифов ЖКХ произойдет 1 июля 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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