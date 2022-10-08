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Суббота, 8 октября 2022, 14:32 мск

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Страховщики назвали ориентировочную сумму ущерба от подрыва Крымского моста

Ориентировочный ущерб подрыва Крымского моста может оцениваться в сумму порядка 500 млн рублей и более в зависимости от разрушений, передает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского союза страховщиков.

«Восстановление одного пролета низкого моста [оцениваем] в сумму порядка 200-300 млн рублей. В целом оцениваем ущерб [в сумму] до 500 млн рублей. Для более точной оценки надо понимать масштаб разрушений», – пояснили в союзе, добавив, что не располагают информацией о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста.

«Как правило, государственное имущество не страхуется», – уточнили в организации.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП на Крымском мосту

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