Минфин сократил трансферты в каждый пятый регион России

За первые девять месяцев текущего года каждый пятый российский регион получил меньший объем трансфертов из федерального центра, чем годом ранее. Наибольшее сокращение было зафиксировано в Калининградской и Магаданской областях. Тем временем, совокупный объем трансфертов вырос. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА.

С января по сентябрь 2022 года 18 российских регионов получили меньший объем безвозмездных перечислений из федерального центра, передает РБК со ссылкой на аналитиков. В то же время в целом по субъектам трансферты выросли на 12%, или на 300 млрд рублей, говорится в обзоре.

Это произошло благодаря целевым субсидиям, которые значительно увеличились, в то время как объемы дотаций не изменились, а динамика субвенций и межбюджетных трансфертов оказалась и вовсе хуже прошлогодней.

Сильнее всего сократились трансферты в Калининградскую область – спад достиг 36% год к году (или 18 млрд рублей). На втором месте по снижению безвозмездных поступлений оказалась Магаданская область, трансферты в которую снизились на 35% (на 4,8 млрд рублей). Кроме того, ощутимо уменьшились объемы поступлений Москвы и Санкт-Петербурга – на 32 и 18% соответственно. В абсолютном выражении спад безвозмездных поступлений составил 30,2 млрд и 5,7 млрд рублей соответственно.

Наибольший прирост трансфертов произошел в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (+177%, или 23,6 млрд рублей, и +114%, или 13,5 млрд рублей), а также Мордовии (+72%, или 14 млрд рублей).

Москва, Зоя Осколкова

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