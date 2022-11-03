Россия может пересмотреть налоговые соглашения с Малайзией, Турцией и ОАЭ

Министерство финансов РФ готовит список стран для пересмотра налоговых соглашений. В список попадут «дружественные» государства, среди которых Малайзия, Турция и ОАЭ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения [в ОАЭ] налога на прибыль организаций», – цитирует замглавы Минфина «Ведомости».

Пересмотр налоговых соглашений позволить упростить привлечение инвестиций от жителей этих стран. Впрочем, пока окончательных решений на этот счет нет, нужно сначала получить одобрение правительства. Предположительно, работа в этом направлении стартует уже со следующего года, указал Сазанов.

По мнению экспертов, в случае с Малайзией и Турцией, чьи налоговые соглашения были заключены в 1987 и 1997 годах соответственно, можно ожидать снижения ставок по пассивным доходам (дивидендам, процентам, роялти), чтобы привести их в соответствие с сегодняшними реалиями.

Что касается ОАЭ, соглашение с которыми действует с 2011 года, то частные компании вообще не могут воспользоваться предусмотренными в нем льготами. Однако учитывая развитие отношений между странами, можно ожидать, что после пересмотра соглашения организации с частным капиталом все-таки получат какие-то преференции.

Москва, Зоя Осколкова

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