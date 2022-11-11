Аналитик: в 2023 году общемировой кризис достигнет дна

В следующем году, вероятнее всего, кризис в мировой экономике достигнет дна. Таким образом, в 2024-м стоит ожидать роста. Такой прогноз дал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По словам эксперта, чтобы экономика начала восстанавливаться, необходимо пройти условную минимальную точку. Экономисты просчитали множество вариантов прохождения минимумов, быстрых и медленных восстановлений. Но основная мысль одна – до своего дна мировая экономика еще не дошла.

«Скорее всего, в 2023 году мы увидим падение многих рынков, банкротства крупных компаний, банков, с необходимостью санации финансовой структуры. Рост безработицы, спад ВВП во многих странах. Полноценный кризис. Пока еще мы не там», – сказал Самиев в беседе с «Лентой.ру».

В настоящее время разворачиваются отдельные секторальные, отраслевые кризисы. Как, например, кризис энергетический, кризисы в отдельных производствах, промышленности. Наблюдается высокая инфляция, но все это только отдельные элементы.

«В России минимальная точка, вероятно, тоже придется на 2023 год», – допустил аналитик. При этом, по его мнению, степень падения ВВП может остаться такой же, как и сейчас, а инфляция может оказаться даже ниже.

Москва, Зоя Осколкова

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