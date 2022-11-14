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Понедельник, 14 ноября 2022, 09:11 мск

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Правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ не поддержало законопроект, предусматривающий возобновление индексации страховой пенсии по старости работающим пенсионерам и перерасчет, на что потребовалось бы более 500 млрд рублей. По мнению экспертов, кабмин может поддержать повышение пенсий, но в ближайшее время это затруднительно.

Законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам» был внесен в Госдуму группой депутатов в конце августа. Документом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат, пишут «Известия».

В заключении правительства указывается, что целевое назначение страховой пенсии – компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. «Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», – отмечается в документе.

В кабмине также добавили, что предлагаемые изменения повлекут рост объема долгосрочных пенсионных обязательств и дополнительные расходы федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии.

По данным ПФР на начало текущего года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн – получатели страховой пенсии по старости.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / пенсионная реформа

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