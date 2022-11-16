Путин одобрил выдачу льготных автокредитов мобилизованным и их семьям

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, членов их семей и служивших пенсионеров. Также он призвал сделать автомобили более доступными для россиян.

«Конечно, так и надо сделать с учетом повышения стоимости автомобилей», – заявил глава государства на совещании с членами кабмина, подчеркнув, что автомобили должны стать «гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», передает «Интерфакс».

Путин добавил, что здесь «есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее».

Президент призвал также не допустить необоснованного повышения цен на легковые и грузовые автомобили.

«Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля за ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, которые мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику. Это касается, кстати и грузового транспорта, и легкового», – заявил Владимир Путин, обращаясь к Денису Мантурову.

Москва, Наталья Петрова

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