В России хотят легализовать наличные в расчетах за импорт и экспорт

Министерство финансов РФ разработало порядок расчетов наличными между резидентами и нерезидентами, который разрешает без ограничений получать валюту и рубли в качестве платы за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам. Об этом пишет «Коммерсант».

Из проекта постановления правительства следует, что резиденты смогут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме. Речь идет об оплате поставленных нерезидентам товаров, выполненных для них работ, оказанных им услуг, переданных им информации и результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе исключительных правах на них. Правила также распространяются на возврат российским резидентам авансовых платежей по несостоявшимся сделкам.

Наличные средства резиденты смогут использовать для взаиморасчетов с зарубежными контрагентами без зачисления на банковские счета – либо зачислить на счета, открытые в банках за рубежом, либо ввезти в Россию. В последнем случае необходимо в течение 30 дней зачислить валюту на свой счет в российском банке, или продать ему валюту (по курсу ЦБ на день продажи) и зачислить на счет уже рубли, или же внести валюту в свою кассу.

По мнению юристов, поправки де-факто нивелируют нормы валютного законодательства о запрете наличных расчетов и могут упростить бизнесу проведение сделок. Сейчас российский покупатель по общему правилу обязан оплатить товары (работы, услуги, ИС) иностранному поставщику со своего счета в российском банке.

Тем временем, бизнес адаптировался к новым условиям. Компании, не дожидаясь бюрократического оформления, уже используют подобные схемы на практике, отмечают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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