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Понедельник, 16 января 2023, 09:28 мск

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В России хотят ввести единую квитанцию за коммуналку

В России рассматривают возможность внедрения единых платежных документов за ЖКУ. Соответствующая инициатива представлена в письме Минстроя, направленном в Минцифры, пишут «Известия».

По данным газеты, «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). «Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций», – пояснили в Минстрое.

Отмечается, что в расчетах будут использовать как квартирные, так и общедомовые счетчики. Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки.

ГИС ЖКХ работает в России с 2016 года. В базе данных должна содержаться информация обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории РФ, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальную информацию о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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