Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Предприниматели, призванные по мобилизации, на период несения службы освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, правительство утвердило постановление, согласно которому страховой стаж для мобилизованных, контрактников и добровольцев на период участия в СВО будет засчитываться в двойном размере.

Отмечается, что изменения внесены в постановление кабмина «О мерах поддержки мобилизованных лиц».Согласно документу, информацию о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

Ранее кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для участников СВО – мобилизованных, добровольцев и военнослужащих-контрактников. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.

Для мобилизованных также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Москва, Наталья Петрова

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