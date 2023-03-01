Состояние российских миллиардеров выросло на 10,4 млрд долларов

Общее состояние богатейших россиян с начала года выросло на 10,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В настоящее время рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, в том числе 22 гражданина России, их общее состояние на 1 марта составляет 273,82 млрд долларов.

Лидирует среди россиян один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года сократил состояние на 94,2 млн долларов, до 28,5 млрд. На втором месте совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чьи капиталы выросли на 516 млн долларов, до 25,1 млрд. Замыкает тройку богатейших российских предпринимателей бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 905 млн долларов, до 20,8 млрд.

Далее идут Алексей Мордашов (20,2 млрд) и Алишер Усманов (19,2 млрд). Оба бизнесмена прирастили капиталы с начала года. На шестой позиции совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который, по мнению аналитиков, больше других заработал в текущем году, его состояние выросло на 2,43 млрд, достигнув 17,8 млрд долларов.

В десятку лидеров также вошли Михаил Прохоров (13,8 млрд), Андрей Мельниченко (12,6 млрд), Геннадий Тимченко (11,7 млрд) и Михаил Фридман (11,7 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

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