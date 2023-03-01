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Среда, 1 марта 2023, 15:52 мск

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Цена на российскую нефть Urals в январе-феврале рухнула на 44%

Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в январе-феврале 2023 года оказалась на 44,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года – $49,56 за баррель против $88,89 за баррель. Это следует из данных Минфина России.

В феврале этого года также отмечено падение цены Urals – в 1,86 раза, с $92,15 до $49,56 за баррель. В январе нефть марки Urals стоила в среднем $49,48 за баррель.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены нефти Urals в 2023 году в $70,1 за баррель. Из-за заметного сокращения нефтегазовых доходов вследствие падения стоимости Urals на фоне резкого роста расходов дефицит российского бюджета за январь текущего года составил 1,76 трлн рублей. Согласно прогнозам экономистов, дефицит бюджета России в текущем году может достичь 5 трлн рублей, превысив на 2-2,5 трлн показатели, заложенные в главный финансовый документ страны.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года сократились на 38%, до $18,5 млрд. За аналогичный период 2022 года Москве удалось заработать $30 млрд.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что ценовой потолок и другие ограничительные меры Запада в отношении экспорта российской нефти достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов России.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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