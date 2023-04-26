Россияне стали экономить на спорте: фитнес-клубы обратились в Минфин за помощью

Фитнес-клубы жалуются на снижение прибыли из-за того, что россияне стали экономить на спорте. Владельцы спорт-бизнеса просят власти рассмотреть комплекс мер, чтобы поддержать отрасль, а со своей стороны предлагают помогать с реабилитацией военных и мобилизованных.

Национальное фитнес-сообщество, в которое входят более двух тысяч клубов в 80 регионах, направило письмо министру финансов Антону Силуанову. Представители фитнес-индустрии обеспокоены резким падением маржинальности и усилившейся экономией россиян накануне летних отпусков – они просят власти рассмотреть комплекс мер, чтобы поддержать отрасль, пишет РБК.

В 2023 году фитнес-индустрия в России практически вернулась к докризисным показателям. Продажи восстановились до допандемийных значений, но выросли и издержки: расходы на содержание клубов с 2019 года в среднем выросли на 23%, указывается в письме. Маржинальность сократилась с 10-15%, которые были в 2019 году, до 3-5% в 2023-м, отмечают в ассоциации.

Тем временем, россияне собрались в отпуска и на дачи и все чаще отказываются от годовых клубных карт, предпочитая «короткие» абонементы. Особенно эта тенденция заметна за пределами мегаполисов, в крупных и средних городах регионов России.

Для поддержки фитнес-индустрии Национальное фитнес-сообщество попросило Силуанова рассмотреть ряд мер, чтобы впоследствии подготовить на их основе законодательные инициативы. В частности, речь идет о пониженных тарифах на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%, а также нулевой ставке налога на прибыль и других налогов как минимум на девять месяцев. Это поможет отрасли «выйти из кризиса, увеличить количество спортивной инфраструктуры и ее заполняемость, сохранить ценообразование». Кроме этого, бизнес предлагает ввести программу кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туризмом, внедрить налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить до 10% НДС на спортивное оборудование, которое импортируется в Россию из дружественных стран.

При этом фитнес-клубы также предлагают задействовать инфраструктуру физкультурно-оздоровительных учреждений в том числе для медицинской реабилитации военнослужащих и мобилизованных, получивших ранения в ходе выполнения служебных заданий. Соответствующие предложения Национальное фитнес-сообщество направило не только главе Минфина, но также в Министерство здравоохранения.

Москва, Зоя Осколкова

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