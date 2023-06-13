Россия заняла второе место среди стран по числу уехавших миллионеров

Россия заняла второе место в списке по числу миллионеров, покинувших страну. Лидером по оттоку богачей стал Китай. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners.

По данным аналитиков, в 2022 году из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Это почти в два раза меньше спрогнозированного ранее показателя в 15 тысяч.

Такое расхождение объясняется, тем, что многие страны закрыли программы получения «золотых паспортов» для россиян. Кроме того, на отток миллионеров повлияли западные санкции, усложняющие российским бизнесменам доступ к активам за рубежом, а также другие ограничительные меры.

На первом месте по числу уехавших состоятельных людей находится Китай. Поднебесную за прошлый год покинули 10,8 тысячи богачей. В лидеры по оттоку миллионеров также вошли Индия – 7,5 тысячи, Гонконг – 2,4 тысячи, Бразилия – 1,8 тысячи.

При этом больше всего миллионеров в 2022 году приехали в Объединенные Арабские Эмираты (5,2 тысячи), Австралию (3,8 тысячи), Сингапур (2,9 тысячи), Швейцарию (2,2 тысячи) и США (1,5 тысячи).

Москва, Зоя Осколкова

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