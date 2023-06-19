Минфин РФ в два раза расширил список офшорных зон

Министерство финансов России почти в два раза увеличило список стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опубликованный приказ.

В «черный» список финансовых убежищ помимо «классических» офшоров (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы) добавили недружественные страны Евросоюза (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Южную Корею, Сингапур и Тайвань.

По мнению аналитиков, решение Минфина является логичным ответом на включение России в черный список ЕС. К тому же указанные в списке государства действительно перестали сотрудничать с Москвой при обмене финансовой информацией. В целом тренд понятен и поддерживается обеими сторонами: операции с недружественными странами становятся все более сложными.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может повлиять на инвесторов из России, которые имеют доли в компаниях, зарегистрированных в странах из «черного» списка. Например, они не смогут приманить нулевую ставку на доходы от «дочек» в недружественных странах. Таким образом, включение в список ранее популярных стран может осложнить сохранение таких компаний в российском бизнесе. Впрочем, может усилиться и тренд на переориентацию бизнеса в сторону РФ и более дружественных государств.

Москва, Зоя Осколкова

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