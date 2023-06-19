Узбекистан подписал с Россией двухлетний контракт на покупку газа

Узбекистан заключил контракт с «Газпромом» на поставку природного газа на два года. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики Узбекистана. Объем закупок составит около 2,8 млрд куб. м в год. Поставки планируется начать с 1 октября текущего года.

«Договор купли-продажи газа заключен между АО «УзГазТрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, соглашение было подписано 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было принято соглашение о поставках российского газа в Узбекистан. Кроме того, была подписана «дорожная карта» подготовки газотранспортной системы республики к получению этого газа.

Отмечается, что контракт «разработан на полных коммерческих условиях и является одной из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей республики в природном газе и бесперебойное проведение осенне-зимнего сезона».

«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн куб. м природного газа в сутки», – уточнили в пресс-службе.

В Минэнерго добавили, что цены на природный газ согласованы «исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в республике» и в рамках «запланированных реформ по их формированию на основе рыночных принципов».

«Газпром» будет поставлять газ в Узбекистан транзитом через Казахстан по магистральному трубопроводу «Средняя Азия – Центр».

Ранее «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях ПМЭФ договор по транспортировке российского газа в Узбекистан.

Ташкент, Наталья Петрова

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