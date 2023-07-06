В российскую казну поступили 17 млрд рублей неизвестного происхождения

За прошлый год в государственную казну РФ поступили невыясненные платежи на сумму в 17,3 млрд рублей. Об этом говорится в докладе, подготовленном Счетной палатой (СП).

По данным аудиторов, в 2022 году в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, за исключением доходов, полученных за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В ряд неучтенных поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей – они принесли бюджету около 10 млрд. Кроме того, в список вошли доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд) и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд).

«В отчетном году объем доходов по Минфину России составил 99,3 млрд рублей – 23,4 % от планового показателя. Уменьшение поступлений связано в основном со снижением доходов от управления ФНБ, в связи с непоступлением ранее прогнозируемых дивидендов по акциям российских кредитных организаций, – говорится в докладе. – Расходы исполнены на уровне 97,2 % (9,5 трлн рублей). Неисполненные назначения в сумме 271,5 млрд рублей (2,8%) связаны в основном с неиспользованием зарезервированных средств».

Москва, Зоя Осколкова

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