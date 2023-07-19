Компании заманят в «русские офшоры» новыми налоговыми льготами

Министерство финансов РФ разработало проект налоговых изменений, чтобы сделать более привлекательными «русские офшоры» на островах Октябрьский и Русский. Поправки расширят возможности компаний при переезде в специальные административные районы (САР).

Предложенные Минфином изменения можно условно разделить на две группы. Первая касается порядка получения статуса международной холдинговой компании (МХК) для получения преференций режима САР, вторая устанавливает новые налоговые льготы для резидентов со статусом МХК, передает РБК.

Документом предусматривается расширение круга организаций, имеющих право на освобождение от налога на имущество, расположенное за рубежом, а также на применение нулевой ставки подоходного налога на дивиденды от иностранных компаний.

Так одно из предлагаемых нововведений касается применения для целей налогообложения в России черного списка офшоров, утвержденного Минфином. Нулевой налог на дивиденды допустим только если плательщик – иностранная компания, не зарегистрирована в стране из этого перечня.

Ранее Министерство финансов России почти в два раза увеличило перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. В «черный» список финансовых убежищ помимо «классических» офшоров (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы) добавили недружественные страны Евросоюза (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Южную Корею, Сингапур и Тайвань.

Москва, Зоя Осколкова

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