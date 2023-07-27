Больше половины россиян не понимают всех сведений в платежках за коммуналку

Больше половины россиян до конца не понимают значений всех показателей, указанных в квитанциях за ЖКУ. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим агентством OMI и сервисом Butler.

48,6% респондентов заявили, что сведения, указанные в платежках, не полностью для них понятны. При этом 44,7% опрошенных разбираются лишь в отдельных строках, а 6,7% вовсе не вникают в то, что значат приведенные в платежках цифры и аббревиатуры.

«Большинство (79%) собственников жилья оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги сами. Еще 17% опрошенных отметили, что разделяют оплату по счетам с домочадцами, 4% – предпочитают не вникать в вопросы жилищных платежей», – говорится в результатах исследования.

Чаще всего россияне оплачивают коммуналку через сайты или мобильные приложения банков (60%). Каждый десятый (11%) использует аналогичные ресурсы ресурсоснабжающих компаний, а 9% – управляющих компаний. Портал «Госуслуги» используют 6% опрошенных, отделения банка – 5%, банкоматы или терминалы – 4%, кассы поставщика услуг – 3%, а почтовые отделения – 2%.

Москва, Зоя Осколкова

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