Самые богатые россияне увеличили свое состояние на 24 млрд долларов

Богатейшие российские бизнесмены с начала года прирастили свои активы на 24 млрд долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Возглавляет список самых богатых российских предпринимателей один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29,4 млрд долларов. С начала года он увеличил свои капиталы на 781 млн долларов.

На втором месте – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 3,05 млрд долларов, до 27,7 млрд.

Замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Ему удалось больше всех заработать в этом году – 7,83 млрд. В результате активы бизнесмена оцениваются в 23,2 млрд долларов.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин опустился с третьей на четвертую строчку среди богатейших россиян. С начала года предприниматель увеличил состояние на 2,53 млрд долларов, до 22,4 млрд. На пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), который разбогател на 192 млн долларов, его состояние сейчас оценивается в 18,7 млрд.

На шестой позиции основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (18,4 млрд). Затем идут бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (16,6 млрд), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (15,1 млрд).

Замыкают ТОП-10 самых богатых россиян Михаил Прохоров (13,9 млрд) и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман (11,6 млрд).

Больше всех в этом году потерял Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось 1,55 млрд с начала года, до 7,44 млрд долларов.

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в список входят 25 граждан России, а их общее состояние на 1 ноября составляет 302,53 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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