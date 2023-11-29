Российский рынок интернет-рекламы оценили в 400 млрд рублей

Объем рынка интернет-рекламы в России за первые девять месяцев 2023 года составил чуть больше 400 млрд рублей. Такие данные приводит Роскомнадзор в рамках отчета об эффективности закона о рекламе в цифровой среде.

По информации регулятора, число рекламодателей за указанный период достигло отметки 940 тысяч. Общие объемы их рекламных затрат за этот же период превысили 400 млрд рублей, включая НДС, передает РБК.

«Эта сумма значительно больше, чем, например, общая оценка отраслевой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по абсолютно всему рынку рекламы за первое полугодие 2023 года – 315 млрд рублей. Показатели ЕРИР также в два раза больше, чем оценка Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР), по данным которой объем традиционных сегментов рынка интернет-рекламы в первом полугодии составил 191,7 млрд рублей», – отмечает агентство.

В 2023 году рекламные объявления в России размещались на 49 тыс. площадках. В это число входят сайты, приложения для смартфонов, социальные сети, мессенджеры, телевидение с функцией смарт-ТВ и не другое. Самыми распространенными видами рекламы стали текстово-графические блоки и баннеры.

Наиболее активно в интернете рекламируются представители розничной и оптовой торговли. Далее идут компании из сферы телекоммуникаций, а также финансов и страхования. На эти три категории пришлось 25%, 19% и 9% от общего рекламного бюджета, зафиксированного РКН.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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