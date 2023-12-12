Долги россиян за электроэнергию выросли до 320 млрд рублей

Долги россиян за электричество достигли 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года. За год сумма просроченных платежей выросла на 15,3 млрд рублей. Об этом сообщили в Минэнерго.

Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев этого года составила 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях, различных предприятиях, пишут «Известия». В эту сумму входят платежи, по которым допущена просрочка, их размер составил 216,3 млрд. Почти половина суммы приходится на потребителей сферы ЖКХ – 140,7 млрд рублей.

Долги негативно сказываются на подготовке к отопительному сезону, рассказал изданию источник в электроэнергетической сфере. Средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными. Из-за недоплаты проводится только текущий ремонт, но нужны деньги и на капитальный ремонт сетей, что чревато возникновением аварийных ситуаций. Аварии случаются все чаще, например, на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 сентября по 5 ноября их произошло 1190, тогда как за аналогичный период прошлого года – 971.

Предприятия и муниципальные организации могут задерживать оплату из-за различных финансовых проблем. В Госдуме считают, что решению проблемы способствует принятие двух решений – упрощение получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, а также амнистия просроченной задолженности определенных категорий граждан, например, неработающих пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, традиционно перед новогодними праздниками люди стараются закупить продукты и подарки, а оплата ресурсов уходит на второй план. Эксперты считают, что минимизировать долги можно с помощью регулярных напоминаний жителям о необходимости оплаты. Необходимо разъяснять важность своевременной оплаты и негативные последствия, если этого не делать.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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