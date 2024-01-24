Россияне стали реже пользоваться доставкой еды из-за роста цен

Жители России стали реже пользоваться сервисами доставки продуктов. Главная причина – рост цен. В целом все больше россиян задумываются о сокращении расходов и переходят к сберегающей модели поведения.

Согласно данным опроса, проведенного компанией Geo.Platforma, каждый пятый (19%) житель РФ стал реже заказывать доставку продуктов. Треть россиян ходят в магазины самостоятельно, 41% чередуют доставку и личные посещения супермаркетов, сообщает РБК.

Среди причин, по которым люди отказываются от доставки, 27% назвали сильно выросшие цены на продукты. Каждому пятому (22%) непонятен интерфейс приложений, а 16% пожаловались на упавшую скорость доставки. Еще 15% стали реже пользоваться доставкой из-за скудного ассортимента.

Чаще всего россияне заказывают через курьеров газировку, выпечку и сладости. Мясо, рыбу, фрукты и овощи они предпочитают приобретать в магазинах лично.

Тем временем, россияне стали чаще задумываться о сокращении второстепенных расходов и создании накоплений, передает агентство «Прайм».

«Выросло число тех, кто планирует больше внимания уделять созданию накоплений – их доля увеличилась на 5,3 процентного пункта, с 28,5% до 33,8%. При этом на 4,2 процентного пункта выросла доля тех, кто нацелен на минимизацию второстепенных расходов – с 16,2% до 20,4%», – говорится в материалах исследования, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman.

По мнению экспертов, это связано с общим переходом на финансовое поведение, направленное преимущественно на сбережение средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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