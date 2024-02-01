С начала года бизнесмены России стали богаче на 8 млрд долларов

С начала 2024 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 7,953 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех в январе заработал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, прирастив свое состояние на 2,14 млрд долларов. Аналитики оценивают капиталы бизнесмена в 23 млрд долларов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил капитал на 1,35 млрд, до 25,3 млрд долларов.

Основателю ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову удалось заработать за первый месяц текущего года 838 млн, таким образом, в распоряжении миллиардера на данный момент имеются активы на 25,5 млрд долларов.

Самые значительные убытки за прошедший месяц понесли: акционер НОВАТЭКа, «Сибура» Геннадий Тимченко (-248 млн долларов, до 13,9 млрд), председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (-208 млн, до 7,02 млрд) и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (-177 млн, до 5,32 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube