Аналитики спрогнозировали мировой «пенсионный кризис»

Миру грозит «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, что приведет к повышению пенсионного возраста. Такой прогноз дал глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

Население мира стремительно стареет, имеется в виду увеличение доли пожилых людей, и такая тенденция замечается практически во всех странах. Это влечет уменьшение пенсионных выплат. Как указывали в ООН, количество людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет большими темпами по сравнению с другими возрастными группами. Эксперты ожидают, что доля жителей планеты в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году.

«Никто не должен работать дольше, чем он хочет. Но я действительно думаю, что это немного безумно, что наша основная идея о правильном возрасте выхода на пенсию – 65 лет – берет свое начало со времен Османской империи», – написал Финк в ежегодном письме инвесторам и топ-менеджерам.

Он задался вопросом, каким должен быть средний пенсионный возраст, если люди регулярно доживают до 90 лет. Он призвал начать дискуссию по этой теме. В пример он привел Нидерланды, где одобрили автоматическое повышение пенсионного возраста по мере изменения продолжительности жизни в стране.

В России наступления старости в субъективном восприятии в среднем составляет 70,7 года, пишет РБК со ссылкой исследователей из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. По данным Росстата, на начало 2023 года население от 65 лет и старше составляло 16,5% от численности всех граждан РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube