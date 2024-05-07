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Вторник, 7 мая 2024, 15:46 мск

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Россия и Абхазия подписали соглашение о налогообложении

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

«Российско-абхазское партнерство на сегодняшний день достигает высокого уровня по целому ряду направлений, в том числе и в налоговой сфере», – говорится в сообщении.

Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в 10%. Ставка на процентные доходы составит 0%, что позволит не облагать налогом в государстве источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным в другой стране. Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства.

Кроме того, соглашением предусматривается освобождение застройщиков от налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на 18 месяцев. На протяжении этого периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Для того, чтобы положения документа начали применяться с 1 января 2025 года, его ратификация должна состояться до конца 2024 года.

Москва, Сухум, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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