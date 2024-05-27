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Понедельник, 27 мая 2024, 16:08 мск

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Россия может построить АЭС малой мощности в Узбекистане

Фото: FreePik

Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности. Об этом свидетельствует распоряжение правительства РФ, опубликованное на официальном портале правовых актов.

Документ предписывает госкорпорации «Росатом» подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.

Согласно проекту, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве «атомных электростанций в составе до шести энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт».

Сегодня президент России Владимир Путин находится в Узбекистане с государственным визитом. В Ташкенте проходят двусторонние переговоры на высшем уровне.

В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал Россию стратегическим партнером Ташкента в поставках газа, нефти и нефтепродуктов, а также подчеркнул, что традиционно приоритетным направлением в отношениях двух стран является сотрудничество в энергетическом комплексе.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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