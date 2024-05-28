Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче кредитов регионам

Счетная палата раскритиковала Министерство финансов за условия кредитования регионов. В частности, не установлены единые подходы при оформлении казначейских займов, а также в соглашениях о предоставлении ссуд не учитываются важные детали, которые приводят к нецелевому использованию средств.

Об уровне долговой нагрузки регионов говорится в майском отчете СП. В целом показатель сократился в 2020-2022 годах с 26,7 до 20,5 %. «Однако снижение было обеспечено более высокими темпами роста собственных доходов регионов в сравнении с темпами роста регионального госдолга. При этом меры правительства, предусматривающие предоставление бюджетных кредитов и реструктуризацию обязательств регионов, оказали небольшое влияние на уровень долговой нагрузки», – указывают аудиторы.

Как показало исследование, предоставление инфраструктурных кредитов значительно увеличивает госдолг регионов, при этом поступление доходов от реализации инфраструктурных проектов в региональные бюджеты носит отложенный характер.

В числе недостатков Счетная палата отметила отсутствие единых подходов к распределению лимитов бюджетных кредитов, направляемых регионам на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета (казначейских кредитов). В результате в ряде случаев субъекты с разными доходами получали одинаковый объем лимитов казначейских кредитов. И, наоборот – у регионов с сопоставимыми доходами размеры предоставленных лимитов казначейских кредитов различались в несколько раз.

Кроме того, соглашения о предоставлении бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований, заключенные Минфином с регионами, не устанавливают ограничений на их использование до погашения рыночных обязательств. Это привело к отвлечению средств бюджетных кредитов, предоставленных в рассмотренный период отдельным регионам на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям, на иные цели.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube