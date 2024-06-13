Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на 46 млрд рублей

Счетная плата выявила 14 нарушений и 19 недостатков по итогам проверки исполнения бюджета Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Общая сумма нарушений – 46 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет СП.

Речь идет о недостоверной бюджетной отчетности, отсутствии разработанного регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам, ненадлежащем осуществлении контроля за соблюдением регионами обязательств по предоставлению отчетности по межбюджетным трансфертам (МБТ).

Отмечается, что четыре нарушения и один недостаток были устранены. Нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.

По словам экспертов, раньше аудиторы выявляли «гораздо больше» нарушений – они касались в основном бухгалтерских отчетов. Сейчас, когда выделение бюджетных ассигнований в казначействе осуществляется с учетом проверки корректности заполнения финансовых документов, выявляемый объем нарушений меньше.

В 2023 году Минстрой отвечал за три госпрограммы, включая «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По ней министерство выполнило 62 из 63 показателей. При этом за прошлый год уменьшилось количество объектов незавершенного строительства на 23,5%: с 17 до 4.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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