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Четверг, 24 октября 2024, 19:37 мск

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БРИКС пока не будет создавать альтернативу SWIFT

Участники БРИКС пока не создают «альтернативу» SWIFT в рамках объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани. По его словам, уже имеющихся инструментов достаточно для проведения международных расчетов и обмена финансовой информацией.

«Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создаем никому никаких альтернатив, но тем не менее это вопрос очень важный на сегодняшний день», – сказал он, признав, что одной из проблем является проведение расчетов.

В нынешней ситуации государства БРИКС идут по пути торговли в национальных валютах, пояснил Путин. «Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем, того, что есть, в принципе достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать решения на административном уровне», – уточнил глава государства.

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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