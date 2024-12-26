Россия готова осуществлять поставки газа в Европу через территорию Польши. Как заявил президент РФ Владимир Путин, возобновление работы этого маршрута может произойти мгновенно.

«Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал – Европа, проходит ровно через территорию Польши», – сказал президент РФ, слова которого цитирует ТАСС.

«Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять», – добавил Путин, отметив, что без российского газа «голубое топливо» в Европе заметно подорожает.

Как считает глава государства, Киев, прекращая транзит российского газа в Европу, «клюет руку», которая его кормит, поскольку без поддержки из Брюсселя Украина просто не может существовать. «Наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа», – констатировал Путин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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