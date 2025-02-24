российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 февраля 2025, 22:14 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Южная Корея частично отменила ограничения на поставки медоборудования в Россию

Фото: freepik

Южная Корея отменила некоторые ограничения на поставки в Россию медицинского оборудования. Как сообщило министерство промышленности, торговли и ресурсов республики, соответствующий документ вступит в силу с 28 февраля.

«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», – говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Как уточняется, ограничения отменяются с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами», а также невысокой вероятностью использования оборудования такого оборудования в качестве вооружений.

Сеул, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Британия выполнила обещание о расширении антироссийских санкций / В ЕС наметились критические разногласия по поводу конфискации замороженных активов России / ЕС отключит от SWIFT еще 13 российских банков (СПИСОК) / Австралия ввела самый крупный за три года пакет антироссийских санкций / Лондон пообещал России самый крупный пакет санкций / Венгрия снова пытается устроить бойкот в ЕС / ЕС одобрил 16-й пакет антироссийских санкций / Госсекретарь США высказался о перспективах отмены санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,