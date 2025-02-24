Южная Корея частично отменила ограничения на поставки медоборудования в Россию

Южная Корея отменила некоторые ограничения на поставки в Россию медицинского оборудования. Как сообщило министерство промышленности, торговли и ресурсов республики, соответствующий документ вступит в силу с 28 февраля.

«Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», – говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

Как уточняется, ограничения отменяются с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами», а также невысокой вероятностью использования оборудования такого оборудования в качестве вооружений.

Сеул, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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