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Вторник, 4 марта 2025, 21:37 мск

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Россия построит АЭС в Мьянме

Фото: Reuters

Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности, которая обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-мьянманских переговоров в Кремле.

«Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешёвой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров», – отметил глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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