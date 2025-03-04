Россия построит АЭС в Мьянме

Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности, которая обеспечит страну дешёвой и экологически безопасной энергией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-мьянманских переговоров в Кремле.

«Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы дешёвой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров», – отметил глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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