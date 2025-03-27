Путин упрекнул правительство в срыве планов по развитию Арктики

Президент РФ Владимир Путин провел в Мурманске совещание по развитию Арктики, которую глава государства назвал стратегическим и значимым регионом. По его словам, «перед нами стоят масштабные и системные задачи: предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем».

«Очевидно, что все эти задачи требуют комплексного подхода, чётких планов, просчитанных на длительную перспективу, сочетание усилий федеральных министерств и региональных команд, деловых и научных кругов, общественных объединений», – обратил внимание Путин.

В то же время глава государства отметил, что в этом направлении кабинет министров работает со сбоями. «Напомню: мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решения на этот счёт до сих пор не приняты, а модель не составлена. Обращаю на это внимание коллег», – сказал Путин.

«Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики да и для всей России», – подчеркнул президент.

Мурманск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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