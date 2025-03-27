российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 марта 2025, 19:42 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Путин упрекнул правительство в срыве планов по развитию Арктики

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел в Мурманске совещание по развитию Арктики, которую глава государства назвал стратегическим и значимым регионом. По его словам, «перед нами стоят масштабные и системные задачи: предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем».

«Очевидно, что все эти задачи требуют комплексного подхода, чётких планов, просчитанных на длительную перспективу, сочетание усилий федеральных министерств и региональных команд, деловых и научных кругов, общественных объединений», – обратил внимание Путин.

В то же время глава государства отметил, что в этом направлении кабинет министров работает со сбоями. «Напомню: мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решения на этот счёт до сих пор не приняты, а модель не составлена. Обращаю на это внимание коллег», – сказал Путин.

«Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики да и для всей России», – подчеркнул президент.

Мурманск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин назвал имя нового губернатора Свердловской области / Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество / Путин обсудил с эмиром Катара обострение на Ближнем Востоке / Путин и Трамп могут встретиться уже через пару недель – советник президента США / Киев устроил преднамеренную провокацию, а ВС РФ сбили собственные беспилотники после приказа Путина о прекращении огня / Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в «потеплении» отношений Москвы и Вашингтона / Движение к миру на Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня – Белый дом / Трамп поддержал идею Путина о хоккейных матчах команд США и России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Путин Владимир,