Пошлины Трампа признаны незаконными судом в США

Суд США по международной торговле признал незаконными пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп в отношении импортных товаров. Об этом сообщает The New York Times.

При введении тарифов американский президент ссылался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года. Коллегия судей пришла к выводу, что в документе не оговариваются пошлины как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, но Трамп все равно прибег к нему.

Истцы утверждали, что стратегия главы Белого дома вышла за рамки его полномочий, что привело к глобальной торговой войне и огромным финансовым потерям. Суд согласился с их доводами, постановив, что у Трампа не было права использовать этот закон для введения тарифов.

Отмечается, что постановление касается тарифов на импорт из Китая, на некоторые товары из Мексики и Канады. Однако оно не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, запчасти, сталь или алюминий – они подпадают под действие другого закона, на который ссылался президент.

По данным издания, администрация Трампа уже подала апелляцию на решение суда.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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