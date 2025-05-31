Часть мигрантов предложили освободить от экзамена по русскому языку

Правительство России предложило освободить иностранцев, приезжающих на работу по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Соответствующий законопроект сегодня внесен кабмином на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Проект закона предлагает изменения в статьи 151 и 18 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В пояснительной записке отмечается, что предусмотренная законопроектом мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

В основном иностранцев по квоте правительства привлекают крупные и мелкие промышленные предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Иностранцы, приезжающие работать в Россию по правительственной квоте, находятся на территории страны до одного года в пределах объектов и предприятий, на которые трудоустроены. Согласно статистике, в основном это граждане КНР, Индии, Туркменистана, Турции, которые прибывают в страну по визе. За 2024 год таковых насчитывалось 86 011 человек, процент исчерпания квоты составил 65,1%.

В 2024 году правительственная квота составляла 155 929 разрешений, в том числе распределенная по субъектам РФ квота составила 103 953, резерв квоты – 51 976. На конец года с учетом корректировок распределенная квота составила 132 067, резерв квоты – 23 862.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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