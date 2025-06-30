российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 июня 2025, 23:16 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия ввела санкции против Daimler Truck

Правительство РФ включило немецкую автомобилестроительную корпорацию Daimler Truck в перечень компаний, в отношении которых Россия вводит экономические санкции. Об этом свидетельствует постановление кабинета министров.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) является бывшим акционером «Камаза», отмечает ТАСС. В феврале 2024 года гендиректор российской компании Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости» сообщил, что Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе» в 2024 году.

Немецкая компания заявила о приостановке деятельности в России в конце марта 2022 года, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях / Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин / Путин определил важнейшую задачу в экономике в текущем году / Мантуров назвал оптимальный курс рубля / Всё зависит от ЦБ: Решетников оценил перспективы курса рубля / Минфин РФ планирует ослабить требования к иностранным банкам для работы в России / Госдума уточнила параметры федерального бюджета / В России ужесточат ответственность за нарушение законодательства об иноагентах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Германия, Европа, правительство РФ,