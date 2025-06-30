Россия ввела санкции против Daimler Truck

Правительство РФ включило немецкую автомобилестроительную корпорацию Daimler Truck в перечень компаний, в отношении которых Россия вводит экономические санкции. Об этом свидетельствует постановление кабинета министров.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) является бывшим акционером «Камаза», отмечает ТАСС. В феврале 2024 года гендиректор российской компании Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости» сообщил, что Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе» в 2024 году.

Немецкая компания заявила о приостановке деятельности в России в конце марта 2022 года, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube