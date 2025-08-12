В России предрекли рост цен на говядину и баранину на 12-15%

Говядина и баранина в рознице во втором полугодии может подорожать на 12-15% относительно аналогичного периода 2024 года. Такой прогноз дали в консалтинговой компании Strategy Partners, сообщает газета «Коммерсантъ». Отмечается, что это заметно опередит рост стоимости курятины и свинины, сохраняющийся в пределах инфляции.

Эксперты связывают опережающий рост цен на говядину и баранину с растущими издержками и сокращением производства на фоне сдерживания цен в предыдущие годы. Из-за длительного цикла роста телят производители предпочитают разводить свиней и птиц.

Как заявил изданию гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов, уже сейчас говядина и баранина показывают более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса. В консалтинговой компании Neo сообщили, что в первом квартале себестоимость баранины выросла на 38,3% год к году, говядины – на 7,2%. В «Мираторге» оценили рост затрат за последние годы минимум в 30%, что сдерживает инвестиции и ведет к сокращению поголовья.

В Минсельхозе России между тем сообщили, что с января по июнь в России было произведено 7,8 млн тонн скота и птицы на убой, рост в годовом выражении составил 0,4%. В ведомстве считают цены на продукцию стабильными. Там подчеркнули, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в РФ превышает 100%.

Москва, Наталья Петрова

