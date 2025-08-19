российское информационное агентство 18+

Во сколько обойдутся цветы учителю ко Дню знаний: средний чек вырос на 15-25%

Небольшой школьный букет к 1 сентября, состоящий из 5-7 роз или хризантем, в этом году обойдется родителям в 500-900 рублей. Об этом сообщили в Национальной ассоциации цветоводов.

Вместе с тем цена за букет среднего размера из 10-15 цветов составит в среднем от 1200 до 2500 рублей. Стоимость крупных композиций будет начинаться от 3000 рублей, передает ТАСС.

По оценке ассоциации, в сравнении с прошлым годом стоимость букета увеличилась примерно на 15-25% в зависимости от региона и вида цветов. Рост цен связан не только с увеличившейся себестоимостью (удорожанием удобрений, топлива, электроэнергии для тепличных хозяйств), но и с возросшей стоимостью импорта из-за курсовых колебаний и логистических сложностей.

В то же время, как в ассоциации отметили, что больших сложностей с импортом цветов сейчас не наблюдается, однако существуют такие проблемы, как высокие расходы на авиаперевозки, валютные колебания, а также санкционные ограничения на поставки из ЕС, к примеру, голландских цветов через третьи страны.

