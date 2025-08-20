российское информационное агентство 18+

Среда, 20 августа 2025, 19:45 мск

Росстат сообщил об устойчивой дефляции в России

В России наблюдается незначительное, но устойчивое снижение потребительских цен. Согласно данным Росстата, с начала августа инфляция снизилась на 0,19%.

Согласно расчетам ведомства, рост цен с начала года составил 4,16%. Тем не менее, в годовом выражении инфляция выросла вдвое больше – в частности, Минэкономразвития РФ оценило повышение на уровне 8,46%. Так, продукты питания подорожали на 10,08%, непродовольственные товары – на 3,87%, услуги – на 12,28%.

Рост цен на бензин в годовом сравнении оценивается на уровне 10,69%.

Москва, Анастасия Смирнова

