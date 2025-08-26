российское информационное агентство 18+

NewDayNews.ru

Вторник, 26 августа 2025, 20:41 мск

«Почта России» приостановила прием посылок с товарами в США из-за пошлин

С сегодняшнего дня, 26 августа, «Почта России» приостановила прием отправлений с товарами в США из-за остановки беспошлинного режима и введения американских ввозных пошлин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почтовую компанию.

В «Почте России» подчеркнули, что решение о приостановке вынужденное, и связано с указом властей США об отмене льгот de minimis для почтовых отправлений всех стран. Документ приостанавливает беспошлинный режим и вводит ввозные пошлины на отправления с товарами с 29 августа.

В то же время «Почта России» уточнила, что ограничение не касается корреспонденций – эти отправления будут осуществляться в обычном режиме.

Москва, Анастасия Смирнова

