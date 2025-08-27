Росстат сообщил о росте российской экономики на 1,2%

По итоги первого полугодия ВВП России вырос на 1,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствует предварительная оценка Росстата.

Согласно данным ведомства, во втором квартале темпы роста отечественной экономики составили 1,1%, в первом квартале – 1,4%.

Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у главы государства доложил, что ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%.

Напомним, по итогам 2024 года рост экономики России оценивался в 4,1%, объемы промышленного производства увеличились на 4,6%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

