Правительство спишет долги еще девяти регионов

Правительство РФ списало часть долгов по бюджетным кредитам еще девяти регионов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что поддержка регионов – приоритет правительства. По поручению президента действует специальный механизм, который, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач.

«Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей», – сказал Мишустин на заседании кабмина.

В список вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.

По словам премьера, это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube