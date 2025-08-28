Правительство спишет долги еще девяти регионов

Правительство РФ списало часть долгов по бюджетным кредитам еще девяти регионов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что поддержка регионов – приоритет правительства. По поручению президента действует специальный механизм, который, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач.
«Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей», – сказал Мишустин на заседании кабмина.
В список вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.
По словам премьера, это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей.
Москва, Зоя Осколкова
