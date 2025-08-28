российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 августа 2025, 15:30 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Правительство спишет долги еще девяти регионов

Правительство РФ списало часть долгов по бюджетным кредитам еще девяти регионов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что поддержка регионов – приоритет правительства. По поручению президента действует специальный механизм, который, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач.

«Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей», – сказал Мишустин на заседании кабмина.

В список вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.

По словам премьера, это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Росстат сообщил о росте российской экономики на 1,2% / В России продлен запрет на экспорт бензина / Силуанов прогнозирует рост экономики России на уровне не менее 1,5% / Финская компания Fortum по указу Путина передана в управление Росимущества / Минтруд России расширит список профессий для альтернативной службы / Портал «Госуслуги» подвергся массированной кибератаке / Самозапретом на кредиты воспользовались 13,5 млн россиян / Россия разорвала соглашение с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, правительство РФ,