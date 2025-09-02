российское информационное агентство 18+

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2»

Москва и Пекин подписали документ о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии – сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток», – рассказал Миллер.

Новый проект рассчитан на прокачку 50 миллиардов кубометров в год из месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию.

Кроме того, глава «Газпрома» сообщил, что есть договоренность об увеличении объемов поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубических метров в год.

