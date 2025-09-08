Более пяти тысяч компаний в России получили предостережение из-за роста цен

Тысячи российских компаний в 2025 году получили предостережение от прокуроров из-за необоснованного повышения цен на продукты. Вмешательство надзорных органов помогло снизить стоимость картофеля, масла и молока. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Повышение производителями цен на базовые товары и услуги – важная проблема, которая касается каждого. «Цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые «накрутки», все прочие злоупотребления на потребительских рынках – всегда на моем личном контроле», – рассказал генпрокурор в интервью РБК.

За январь-июнь 2025 года прокуроры дали оценку более чем 400 случаям роста цен на продукты питания, предостережения получили руководители 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов. «Целый комплекс проведенных мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, позволил стабилизировать цены. Сейчас ситуация выравнивается. Стоимость картофеля заметно снизилась», – отметил Краснов.

Контроль за ценообразованием Генпрокуратура проводит совместно с правительством, Федеральной антимонопольной службой, сельхозпроизводителями и ретейлерами. По словам генпрокурора, в 2025 году в связи с необоснованным ростом оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло прокуроры внесли предостережения руководителям 12 крупнейших сельхозпредприятий.

«Хочу заметить, мы не о дорогих деликатесах говорим. Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», – подчеркнул Краснов.

Москва, Зоя Осколкова

