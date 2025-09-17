Пошлины против Китая могут разрушить экономику Евросоюза

Повышение тарифов на товары из Китая может разрушить экономику Евросоюза, так как почти все отрасли производства и услуг европейских стран зависимы от КНР. Об этом сообщила американская газета Politico.

За последние десятилетия европейская экономика в значительной степени интегрировалась с китайской, а потребители привыкли к доступным импортным товарам.

«Хотя блок пообещал снизить зависимость от Китая, важнейшие секторы экономики – от немецких автопроизводителей до французских виноделов и итальянских модных домов – зависят от этой страны в значительной части производства и продаж», – говорится в статье.

По данным издания, во внешнеторговом обороте Евросоюза КНР занимает третье место сразу после США и Британии. Доля китайского импорта превышает 21% экономики ЕС.

Ранее Япония отказалась поднять пошлины для товаров из тех стран, которые закупают нефть у России. По словам министра финансов страны Кацунобу Като, Япония не может ввести тарифы, превышающие установленные пределы в рамках обязательств Всемирной торговой организации (ВТО).

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube