Среда, 17 сентября 2025, 10:18 мск

Пошлины против Китая могут разрушить экономику Евросоюза

Повышение тарифов на товары из Китая может разрушить экономику Евросоюза, так как почти все отрасли производства и услуг европейских стран зависимы от КНР. Об этом сообщила американская газета Politico.

За последние десятилетия европейская экономика в значительной степени интегрировалась с китайской, а потребители привыкли к доступным импортным товарам.

«Хотя блок пообещал снизить зависимость от Китая, важнейшие секторы экономики – от немецких автопроизводителей до французских виноделов и итальянских модных домов – зависят от этой страны в значительной части производства и продаж», – говорится в статье.

По данным издания, во внешнеторговом обороте Евросоюза КНР занимает третье место сразу после США и Британии. Доля китайского импорта превышает 21% экономики ЕС.

Ранее Япония отказалась поднять пошлины для товаров из тех стран, которые закупают нефть у России. По словам министра финансов страны Кацунобу Като, Япония не может ввести тарифы, превышающие установленные пределы в рамках обязательств Всемирной торговой организации (ВТО).

