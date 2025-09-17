российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 17:25 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Европа расширит санкции против России по просьбе США

Фото: ec.europa.eu

Новый санкционный пакет ЕС, направленный против России, будет ужесточен по просьбе Вашингтона. Как пишет Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники, по настоянию США ограничения будут касаться банков и НПЗ Индии и Китая – основных покупателей российских энергоресурсов.

Из публикации, которую цитирует РБК, следует, что под ограничения попадут российские банки, энергетика и «теневой флот». Евросоюз также намерен ввести единые правила ограничения выдачи виз российским гражданам.

Напомним, первоначально представление нового санкционного пакета планировалось на 16 сентября, а затем на 17 сентября, однако было отложено, поскольку ЕК решила расширить его. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсудили совместные усилия по ужесточению санкций против России.

По словам фон дер Ляйен, санкции против России будут нацелены также на криптовалюту. Также будет предложено ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

ЕС готовит план по изъятию 170 млрд евро замороженных российских активов в пользу Киева / Пошлины против Китая могут разрушить экономику Евросоюза / Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву на миллиард долларов / Россия подготовит ответ на визовые ограничения Евросоюза – Захарова / Несколько европейских стран отказались вводить визовые ограничения для россиян / Европа создает «занавес из колючей проволоки» из-за катастрофического положения – МИД России / В Европе всерьез обсуждают полный запрет въезда для россиян / Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России,