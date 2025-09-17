Европа расширит санкции против России по просьбе США

Новый санкционный пакет ЕС, направленный против России, будет ужесточен по просьбе Вашингтона. Как пишет Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники, по настоянию США ограничения будут касаться банков и НПЗ Индии и Китая – основных покупателей российских энергоресурсов.

Из публикации, которую цитирует РБК, следует, что под ограничения попадут российские банки, энергетика и «теневой флот». Евросоюз также намерен ввести единые правила ограничения выдачи виз российским гражданам.

Напомним, первоначально представление нового санкционного пакета планировалось на 16 сентября, а затем на 17 сентября, однако было отложено, поскольку ЕК решила расширить его. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсудили совместные усилия по ужесточению санкций против России.

По словам фон дер Ляйен, санкции против России будут нацелены также на криптовалюту. Также будет предложено ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Брюссель, Анастасия Смирнова

