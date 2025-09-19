российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 сентября 2025, 17:35 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Дизельное топливо за неделю подорожало на бирже на 7,2%

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в России за текущую неделю выросла на 7,2% и превысила отметку в 70 тысяч рублей за тонну – впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные на Петербургской биржи.

Только за пятницу дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 1,1% – до 70 358 рублей за тонну. В последний раз тонна этого продукта стоила более 70 тысяч рублей в сентябре 2023 года, после чего впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива, отмечает «Прайм».

Бензин Аи-92 за неделю подорожал на 1,9% – до 72 831 рубля за тонну, Аи-95 – на 0,53% до 79 309 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

Годовая инфляция в России снизилась до 8,02% / Оптовая стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд пятый раз за год / В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина / Годовая инфляция в России замедлилась до 8,14% / Перебои с поставками бензина наблюдаются более чем в 10 регионах РФ / В России меняют график ремонтов нефтезаводов, чтобы остановить рост цен на бензин / Годовая инфляция в России замедлилась до 8,28% / В ЦБ увидели прогресс в борьбе с инфляцией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,