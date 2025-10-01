российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Евросоюз выплатил Украине €4 млрд из доходов от российских активов

Европейский союз перечислил Киеву очередной транш финансовой помощи, обеспеченной за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Еврокомиссия.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро», – говорится в документе.

Отмечается, что два миллиарда пойдут на производство беспилотников. В общей сложности по итогам 2025 года Киев рассчитывает получить 54 млрд долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility, при этом 30 млрд из них все еще не поступили на украинские счета.

С начала спецоперации на Украине станы ЕС заморозили примерно 300 млрд евро, большая часть активов хранилась на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Проценты, начисляемые на эти суммы, Евросоюз решил передавать Киеву.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. Москва неоднократно обращала внимание, что действия по изъятию российских активов будут рассматриваться как воровство.

Брюссель, Зоя Осколкова

